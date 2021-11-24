ЦБ может отменить комиссии в СБП при переводе самому себе в другой банк

Москва, 24 ноября. Центробанк РФ изучает возможность не взимать комиссию в рамках Системы быстрых платежей за перевод более 100 тысяч рублей между счетами одного человека в разных банках. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

В СБП переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц являются полностью бесплатными. Далее комиссия для физлиц не должна превышать 0,5% суммы перевода, а при большой сумме — не должна превышать 1,5 тысячи рублей за операцию.

«Мы считаем, что для человека это [отмена комиссии] будет крайне удобно, потому что он будет свободно выбирать тот вклад и тот банк, куда он хочет перевести деньги, и без комиссии переводить в онлайне», — отметила Скоробогатова.

Платежная система Visa вслед за Mastercard приняла решение обнулить комиссию на перевод средств с карты на карту по номеру телефона. Соответствующие изменения начнут действовать с 1 апреля 2022 года.