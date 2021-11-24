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Юрист Соловьев написал книгу о том, как не стать жертвой телефонного мошенничества
Общество
Юрист Соловьев написал книгу о том, как не стать жертвой телефонного мошенничества
Федеральное агентство новостей  / 

Россиян не успевают предупредить о новом виде телефонного мошенничества, как злоумышленники придумывают иные пути обмана граждан. По данным исследования Сбербанка, телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тыс. рублей.

Правоохранительные органы, эксперты и банки фиксируют резкий всплеск телефонного мошенничества, особенно в периоды введения коронавирусных ограничений.

О том, как не попасть в лапы телефонных мошенников, неоднократно рассказывал читателям ФАН заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Он стал автором первого в России практикума «Как не стать жертвой телефонного мошенничества».

В России вышла первая книга о том, как не стать жертвой телефонного мошенничества
Фото из личного архива Ивана Соловьева /

В книге рассказывается не только о новых способах обмана, но и о том, как защитить себя и свои деньги от преступных посягательств. В последнее время телефонное мошенничество уже выходит за рамки простого преступного промысла и становится системным явлением, потенциально угрожающим каждому. В период пандемии многие аспекты нашей жизни перешли в онлайн-формат.

 «Злоумышленники придумывают все новые изощренные способы обмана людей, уже не просто вынуждая переводить деньги на их счета, но и заставляя доверчивых граждан оформлять кредиты и даже закладывать свои квартиры. Однако в наших силах быть бдительными и осторожными, лишая тем самым этих негодяев возможности обманывать», — отмечает автор книги.

Ранее заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что делать, если телефонные мошенники оформили на вас кредит. Юрист объяснил, что цель мошенников — с помощью специальных алгоритмов и методов нейролингвистического программирования убедить жертву перевести денежные средства на их счет.

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мошенничество юрист книга
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