Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 15:26
15:25
Общество
Голикова назвала неизбежным новый подъем заболеваемости COVID-19 в России
15:22
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 25 ноября
15:21
Весь мир
Спецслужбы Турции конфисковали артефакты римской эпохи у контрабандистов
15:21
Политика
Кремль перечислил темы предстоящих переговоров Путина и президента Сербии Вучича
15:21
Происшествия
Глава СК возбудил дело о посредничестве во взятке против московской судьи Кондрат
15:21
Общество
Путин поддержал идею Голиковой увеличить до года срок действия QR-кода для переболевших
15:19
Общество
Голикова: доля повторно переболевших коронавирусом россиян составляет 0,74%
15:18
Общество
Минздрав России зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей «Спутник М»
15:13
Общество
Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 50,4%
15:12
Общество
Александр Масляков посоветовал не верить слухам о его уходе с телевидения
Все новости

Журналисты Sohu: российская таможня раскрыла лицемерие США и НАТО

Политика
Журналисты Sohu: российская таможня раскрыла лицемерие США и НАТО
Федеральное агентство новостей

Пекин, 24 ноября. Западные страны враждебно настроены по отношению к России, однако все равно покупают у нее «секретные товары» и вооружение, сообщили аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты ознакомились с отчетом главного таможенного управления РФ за январь-сентябрь 2021 года, в котором сказано, что страны НАТО закупают у российской стороны товары под кодовым названием SSSS. В то же время Вашингтон занимает второе место среди всех западных государств по объемам закупок. За указанный период США потратили на российские товары 814 миллионов долларов. В частности, большая часть средств была направлена на приобретение ядерных материалов, которые используют американские АЭС, передает «ПолитРоссия».

«Половина атомных электростанций США использует ядерное топливо российского производства. В дополнение к этому Соединенные Штаты приобретают в РФ большое количество титана и ракетные двигатели», — сказано в статье.

Журналисты Sohu: российская таможня раскрыла лицемерие США и НАТО
Global Look Press / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Лично Соединенные Штаты не закупали в России вооружение, однако это делали другие страны Североатлантического альянса. В частности, державы приобрели у Москвы боеприпасы, военные самолеты и вертолеты, а также запчасти к ним.

«Запад враждебен к России, но покупает у нее «секретные товары». Отчет российской таможни неожиданно изобличил лицемерие стран НАТО», — заключили журналисты Sohu.

В то же время антироссийская риторика со стороны Альянса не прекращается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что военный блок может разместить ядерное оружие сил Альянса восточнее Германии, передает Радио Sputnik.

Как стало известно ранее, Белый дом подтвердил выпуск 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США. Согласно тексту документа, администрация президента Джо Байдена решилась на этот шаг, чтобы сократить несоответствие «между спросом и предложением», а также стабилизовать цены.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналисты Sohu: российская таможня раскрыла лицемерие США и НАТО
сша таможня нато товары
Комментировать