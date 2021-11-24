Журналисты Sohu: российская таможня раскрыла лицемерие США и НАТО

Пекин, 24 ноября. Западные страны враждебно настроены по отношению к России, однако все равно покупают у нее «секретные товары» и вооружение, сообщили аналитики китайского издания Sohu.

Эксперты ознакомились с отчетом главного таможенного управления РФ за январь-сентябрь 2021 года, в котором сказано, что страны НАТО закупают у российской стороны товары под кодовым названием SSSS. В то же время Вашингтон занимает второе место среди всех западных государств по объемам закупок. За указанный период США потратили на российские товары 814 миллионов долларов. В частности, большая часть средств была направлена на приобретение ядерных материалов, которые используют американские АЭС, передает «ПолитРоссия».

«Половина атомных электростанций США использует ядерное топливо российского производства. В дополнение к этому Соединенные Штаты приобретают в РФ большое количество титана и ракетные двигатели», — сказано в статье.

Global Look Press / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Лично Соединенные Штаты не закупали в России вооружение, однако это делали другие страны Североатлантического альянса. В частности, державы приобрели у Москвы боеприпасы, военные самолеты и вертолеты, а также запчасти к ним.

«Запад враждебен к России, но покупает у нее «секретные товары». Отчет российской таможни неожиданно изобличил лицемерие стран НАТО», — заключили журналисты Sohu.

В то же время антироссийская риторика со стороны Альянса не прекращается. Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что военный блок может разместить ядерное оружие сил Альянса восточнее Германии, передает Радио Sputnik.

Как стало известно ранее, Белый дом подтвердил выпуск 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США. Согласно тексту документа, администрация президента Джо Байдена решилась на этот шаг, чтобы сократить несоответствие «между спросом и предложением», а также стабилизовать цены.