Чего хочет добиться Эрдоган путем обесценивая турецкой лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале недели заявил, что не намерен поддаваться игре «лоббистов процентных ставок» и «высокого курса лиры», и что разрушит этот заговор против страны.

Для этого он призвал народ быть готовым к новой войне — на этот раз за «экономическую независимость».

Громкие слова уже возымели эффект в момент, когда турецкий президент произносил свою речь, и рынок отреагировал на них снижением национальной валюты в отношении доллара США до 11,48 турецких лир.

Но это стало лишь началом. Утром, когда торги продолжились, лира не переставала падать и к 12 часам дня национальная валюта Турции побила рекорд всех времен и достигла 13,5 лир за доллар. К вечеру ситуация стабилизировалась, и турецкая валюта смогла вернуть небольшую часть потерь, укрепившись в районе 12,6 лир за американский доллар.

Тезис Эрдогана звучит так: высокая процентная ставка является причиной высокой инфляции. В октябре она в годовом исчислении достигла 20%. Турецкий президент уверен, что большой спрос на отечественную продукцию привлечет инвестиции и на этом фоне инфляция снизится.

Несмотря на то, что все специалисты твердят о необходимости повышать процентную ставку ЦБ для снижения динамики роста инфляции, Эрдоган открыто предупреждает чиновников ЦБ, что он не станет работать с теми, кто выступит против снижения основного процента.

Whenever you are sad about losing money in #crypto just imagine your national currency is #TurkishLira pic.twitter.com/oHKgrVNPzs — John Green Crypto (@johngreencrypto) November 23, 2021

Дешевая рабочая сила

Многие экономисты и политологи пытаются понять в чем же дело и для чего президент Турции, зная реакцию рынков на его слова, так беспощадно относится к турецкой лире. На эту тему уже высказались ведущие экономисты и политики.

Обозреватель газеты Sozcu Сонер Ялчин считает, что знает, о чем грезит турецкий президент. По его мнению, Эрдоган мечтает о том, чтобы Турция стала страной с дешевой рабочей силой, такой, как Китай, за счет большого количества мигрантов в стране.

Именно этим Ялчин объясняет то, что Турция с такой легкостью принимает большое количество беженцев из Сирии, Афганистана и других стран. Дешевые товары сделают турецкую продукцию более конкурентоспособной и помогут вливанию иностранных инвестиций. Кроме этого, дешевая лира привлечет еще большее количество туристов в страну, для которых отдых в Турции теперь, когда валюта утратила почти 70% своей стоимости с прошлого года, станет более доступным.

Также граждане страны из-за дороговизны будут отказываться от импортных товаров. Перестанут покупать телефоны продукции Apple и перейдут к местным Vestel, которые сейчас стоят почти в 8 раз дешевле, отмечает Ялчын.

Однако политолог уверен, что главной проблемой в этих ожиданиях турецкого президента заключается в недоверии иностранных инвесторов и граждан самой Турции.

«Ведь даже избиратели Эрдогана, наблюдая за состоянием экономики страны, скупают иностранную валюту, так как не верят обещаниям турецкого лидера. Если даже они берут дешевые кредиты и покупают на них валюту, это явный показатель того, что к нынешней власти нет никакого доверия и ей пришел конец», — уверен Ялчын.

Bu köşede daha önce yazdım; iktidar Türkiye'nin -Çin gibi- Batı'nın ucuz meta pazarı olmasını istiyor…



✍️ Soner Yalçın yazdı https://t.co/KJTZWoFAvU pic.twitter.com/4U0cRI1uXN — Odatv (@odatv) November 23, 2021

Иррациональный эксперимент

Семих Тюмен, бывший вице-президент Центрального банка, охарактеризовал упорство Эрдогана в отношении процентных ставок как «иррациональный эксперимент без шансов на успех».

Тюмен был одним из высокопоставленных чиновников в ЦБ Турции до того, как президент уволил его в мае этого года за нежелание поддерживать снижение процентных ставок. На тот момент она составляла 19%.

«Мы должны отказаться от этого иррационального эксперимента, у которого нет шансов на успех, и как можно скорее вернуться к политике качества, которая защитит ценность турецкой лиры и заступится за благосостояние турецкого народа», — написал экономист сегодня в Twitter.

Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terkedip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor.



Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var???? https://t.co/9qJExWeDbZ — Semih Tümen (@SemihTumen) November 23, 2021

По мнению Тюмена, ЦБ Турции не должна была снижать процентную ставку как минимум до конца года. Об этом также говорил бывший глава ЦБ Турции Наджи Агбал, которому пришлось поплатиться креслом за настойчивость в этом вопросе. Незадолго до своего увольнения он написал программную статью, в которой заявил следующее:

«Учитывая текущие инфляционные риски, для нас не представляется возможным ставить вопрос о снижении процентной ставки в повестку дня в этом году».

Бывший вице-премьер при правлении Эрдогана и министр экономики Али Бабаджан тоже считает, что турецкий президент пытается экспериментировать с экономикой и доказать свою правоту. Например, слова Эрдогана о том, что занятость в Турции будет расти по мере роста курса иностранной валюты, вызвали негативную реакцию у политика.

«Президент выдвинул тезис о том, что занятость в Турции будет расти по мере роста обменного курса. Это означает удешевление рабочей силы за счет дальнейшего снижения минимальной заработной платы, которая уже упала ниже 250 долларов в месяц. Эрдоган, по-видимому, планирует превратить нашу страну в центр дешевой рабочей силы», — заявил он.

Бабаджан также оценил слова Эрдогана о том, что Турция столкнулась с экономической войной против себя. По мнению бывшего вице-премьера по делам экономики, никакая война против Турции не ведется.

«Причины краха экономики заключаются в неумении турецкого президента руководить страной. Турция стала резко терять в экономических показателях после того, как в 2018 году президент, прибравший к рукам безграничные полномочия, назначил министром своего родственника — зятя Берата Албайрака (был назначен министром казначейства и финансов и пробыл на этом посту до ноября 2020 года — Прим. ред.)», — заявил он.

Федеральное агентство новостей /

Идеологические причины

Почему Эрдоган так настаивает на снижении ставок? Одна из причин кроится в том, что турецкий президент позиционирует себя как лидер исламского мира.

При этом нельзя быть и главой мусульман, и иметь самую высокую ставку ЦБ. До 2018 года она по объективным причинам достигла 24%. После этого Эрдоган перешел к экономике, какой он ее видит, и начал настаивать на снижении показателя.

До 2020 года ставка снизилась до 8%, но ситуация в экономике страны за эти годы сильно ухудшилась. Экономисты винили зятя президента до тех пор, пока он не ушел в отставку. Рынки положительно оценили этот уход: турецкая лира, спустя длительное время, стала расти. Одновременно был сменен глава ЦБ на Наджи Агбала, который первым делом начал повышать ставку, снизив нагрузку на турецкую валюту. Однако утверждалось, что за эти годы предыдущей политики растрачивался валютный резерв для поддержания турецкой лиры. Оппозиция заявила, что за это время власти потратили на это 128 миллиардов долларов.

Обозреватель газеты Cumhuriyet Эрдал Саглам уверен, что решение о снижении ставок является, в первую очередь, идеологическим. Кроме исламистских политологов и обозревателей, по его словам, на Эрдогана в этом вопросе влияют два высокопоставленных чиновника правящей Партии справедливости и развития — член Экономического совета при президенте, теолог Сервет Байындыр и бывший министр обороны Нуреттин Джаникли.

Саглам со ссылкой на источники в Анкаре отмечает, что бюрократы или глава ЦБ лично объясняют Эрдогану причины необходимых решений. И каждый раз турецкий лидер говорит им:

«Идите и расскажите это Сервету ходжа и Нуреттину». Указания выполняются сразу после того, как эти двое высказывают свое одобрительное отношение по интересующему вопросу. Все решения по снижению процентных ставок последнее время были приняты таким образом.

Когда 18 ноября Центральный банк Турции решил снизить процентную ставку с 16 до 15%, в стране начались волнения и доллар впервые превысил психологический рубеж. Наблюдая за недовольством, Эрдоган выступил перед публикой и заявил, что не понимает обсуждения этого вопроса, когда Коран требует отказа от ростовщичества. Опираясь на веру, турецкий президент пообещал продолжить выступать за снижение ставки.

По мнению Саглама, до недавнего времени Эрдоган не заявлял публично о том, что процентные ставки противоречат исламу. Сейчас же он делает это из политических целей.

«Дело в том, что Эрдоган использует религиозное оправдание своим действиям, чтобы не потерять поддержку консервативной части общества, которая в то же самое время одна из бедных и больше всего пострадала от высокой инфляции из-за ошибок правительства», — пишет политолог.

Итог

Несмотря на обилие версий о том, почему лидер Турции настаивает на снижении процентной ставки ценой обесценивания турецкой лиры, точные причины этих решений Эрдогана никому не известны. Президент Турции выполняет божественную волю или экспериментирует с экономикой, пытаясь добиться успеха там, где все видят крах?

Руководство Анкары не беспокоится по поводу удешевления турецкой лиры. При этом Эрдоган готовит общественность к трудностям, утверждая, что Турция столкнулась с очередным заговором тех, кто не желает ее развития.

«Но мы, как и прежде, выйдем победителями в этой войне за экономическую независимость», — заявляет он.

Однако другая часть населения не готова мириться с подобным самоуправством турецкого лидера, влияющего на благосостояние граждан.

Вчера вечером во многих больших городах Турции народ вышел на улицы. Протестующие требовали отставки президента. И хотя эти митинги были некрупными, они могут быть важным звоночком для Эрдогана, указывающие на то, что сильно заигрываться с экспериментами над экономикой не стоит.

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