Аналитик Деев: Энергетический кризис в Европе и Азии грозит миру стагфляцией

В Европе могут начаться веерные отключения, когда по сокращенному графику начнут работать предприятия. А значит — начнутся перебои с производством необходимых товаров, их станет меньше, а цены взлетят. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Энергокризис в Германии

Почти половина немецких компаний пожаловалась на угрозу своей конкурентоспособности из-за роста цен на энергоносители, сообщает Die Welt, ссылаясь на исследование Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK).

Согласно исследованию, 46% немецких компаний сообщили, что рост цен может поставить под угрозу их конкурентоспособность. Еще 11% заявили, что вынуждены отложить инвестиции в климатическую повестку из-за высоких цен на электроэнергию и газ. 17% хотят отложить инвестиции в свои основные процессы, а также в исследования и инновации.

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«Картина, нарисованная компаниями, очень тревожная. Высокие цены на электроэнергию и газ уже лишают треть компаний финансовых возможностей для необходимых будущих инвестиций», — заявил президент DIHK Питер Адриан.

Масштабы растут

Как отметил Артем Деев, энергетический кризис в Европе усугубляется. С начала осени из-за роста цен на энергоносители только в Великобритании обанкротились более 20 компаний, которые поставляли ресурсы потребителям. В Германии закрылись пять компаний, в других странах ЕС — еще десять.

«В условиях наступления холодов отбор газа из хранилищ, которым не хватает порядка 20% до привычного уровня, увеличится. Растут цены на электроэнергию для простых потребителей и бизнеса, что увеличивает масштабы инфляции», — пояснил Артем Деев.

Федеральное агентство новостей /

Все это, считает экономист, в результате грозит тем, что в Европе могут начаться веерные отключения, когда по сокращенному графику начнут работать предприятия. А значит — начнутся перебои с производством необходимых товаров, их станет меньше, а цены взлетят.

«Одним словом — энергетический кризис (как в Европе, так и в Азии) становится фактором, который в будущем окажет сильное влияние на торможение экономики развитых и развивающихся стран, приведет к росту инфляции и сокращению доходов населения еще больше. Это начало мирового процесса под названием стагфляция, о чем уже заявляют различные международные организации. Стагфляция — это рост инфляции с одновременным снижением экономики, что распространится на весь мир в течение следующего года», — заключил Артем Деев.

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