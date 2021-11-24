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Гроб с телом Нины Руслановой погрузили в машину под аплодисменты после церемонии прощания

Общество
Гроб с телом Нины Руслановой погрузили в машину под аплодисменты после церемонии прощания
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 24 ноября. Народную артистку РФ Нину Русланову проводили в последний путь аплодисментами. Актрисе хлопали во время выноса гроба с ее телом из московского Дома кино.

Церемония прощания с Руслановой, проходившая в Центральном доме кинематографистов, завершилась. Гроб с телом артистки вынесли из здания и погрузили в автомобиль. Во время этого процесса присутствующие непрерывно аплодировали. Соответствующее видео опубликовал телеканал «360».

За выносом гроба следили журналисты, поклонники, коллеги и близкие Руслановой. Некоторые присутствующие с трудом сдерживали слезы.

Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября после продолжительной болезни. Похороны актрисы, которой было 75 лет, пройдут на Троекуровском кладбище.

На гражданскую панихиду по артистке пришли ее близкие и коллеги. Среди них была актриса Наталья Тетенова, снимавшаяся с Руслановой в фильме «Жила-была одна баба». Она рассказала, как смерть народной артистки РФ повлияла на кинематограф.

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