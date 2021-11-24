Александр Масляков посоветовал не верить слухам о его уходе с телевидения

Заслуженный деятель искусств РФ, бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков празднует юбилей — 80 лет. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал, как будет отмечать свой день рождения.

«Никак не буду отмечать. Провожу время на рабочем месте. Вчера у нас была большая съемка к юбилею игры, а сегодня мы занимаемся подготовкой передачи к эфиру. Праздники закончились, начались будни», — поделился планами Александр Масляков.

Юбиляр признался, что даже не задумывался о подарках, которые хотел бы получить в день рождения.

В СМИ появились сведения, что легендарный ведущий собирается завершать многолетнюю карьеру и уходить с телевидения, но в беседе с ФАН он опроверг эту информацию.

«Столько неправды мы друг про друга говорим, что я бы не стал обращать внимания на слухи», — подчеркнул юбиляр.

Global Look Press / Maxim Burlak/Russian Look

На телевидении Александр Масляков начал работать в 1964 году, будучи четверокурсником. Кроме «Клуба веселых и находчивых» он вел и другие популярные советские передачи, но именно КВН стал его визитной карточкой. По сей день он является его руководителем, телевизионная карьера юбиляра длится уже более полувека.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил ведущего «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова с юбилеем. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.