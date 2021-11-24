Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 15:25
15:25
Общество
Голикова назвала неизбежным новый подъем заболеваемости COVID-19 в России
15:22
Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 25 ноября
15:21
Весь мир
Спецслужбы Турции конфисковали артефакты римской эпохи у контрабандистов
15:21
Политика
Кремль перечислил темы предстоящих переговоров Путина и президента Сербии Вучича
15:21
Происшествия
Глава СК возбудил дело о посредничестве во взятке против московской судьи Кондрат
15:21
Общество
Путин поддержал идею Голиковой увеличить до года срок действия QR-кода для переболевших
15:19
Общество
Голикова: доля повторно переболевших коронавирусом россиян составляет 0,74%
15:18
Общество
Минздрав России зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей «Спутник М»
15:13
Общество
Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 50,4%
15:12
Общество
Александр Масляков посоветовал не верить слухам о его уходе с телевидения
Все новости

Александр Масляков посоветовал не верить слухам о его уходе с телевидения
Общество
Александр Масляков посоветовал не верить слухам о его уходе с телевидения
Федеральное агентство новостей  / 

Заслуженный деятель искусств РФ, бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» (КВН) Александр Масляков празднует юбилей — 80 лет. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал, как будет отмечать свой день рождения.

«Никак не буду отмечать. Провожу время на рабочем месте. Вчера у нас была большая съемка к юбилею игры, а сегодня мы занимаемся подготовкой передачи к эфиру. Праздники закончились, начались будни», — поделился планами Александр Масляков.

Юбиляр признался, что даже не задумывался о подарках, которые хотел бы получить в день рождения.

В СМИ появились сведения, что легендарный ведущий собирается завершать многолетнюю карьеру и уходить с телевидения, но в беседе с ФАН он опроверг эту информацию.

«Столько неправды мы друг про друга говорим, что я бы не стал обращать внимания на слухи», — подчеркнул юбиляр.

Александр Масляков посоветовал не верить слухам о том, что он хочет уходить с телевидения
Global Look Press / Maxim Burlak/Russian Look

На телевидении Александр Масляков начал работать в 1964 году, будучи четверокурсником. Кроме «Клуба веселых и находчивых» он вел и другие популярные советские передачи, но именно КВН стал его визитной карточкой. По сей день он является его руководителем, телевизионная карьера юбиляра длится уже более полувека.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил ведущего «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова с юбилеем. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Александр Масляков посоветовал не верить слухам о его уходе с телевидения
первый канал квн масляков день рождения
Комментировать