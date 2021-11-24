Евросоюз выступил против указа Путина о гуманитарной поддержке Донбасса

Брюссель, 24 ноября. Евросоюз призывает президента России Владимира Путина отменить указ о поддержке Донбасса, сказано в распространенном заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Представители объединения выразили сожаление по факту того, что в России был утвержден соответствующий документ, который якобы противоречит минским договоренностям.

«Такие односторонние меры нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины… Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта на востоке Украины», — сказано в документе.

Как стало известно ранее, Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ЛДНР. Соответствующее решение было принято в связи с продолжающейся экономической блокадой со стороны Киева и ухудшением ситуации в результате пандемии коронавируса.