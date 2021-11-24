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Политолог Мухин предсказал мрачное будущее Украины в случае массового наплыва мигрантов из ЕС

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 14:02
Политика
Политолог Мухин предсказал мрачное будущее Украины в случае массового наплыва мигрантов из ЕС
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 24 ноября. Перспектива принять тысячи беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки вызвала неоднозначную реакцию на Украине.

Сначала киевские политики резко отвергли предложение Евросоюза, но сейчас, судя по всему, готовы рассмотреть такой вариант, если все будет происходить на взаимовыгодных условиях. В частности, депутат Верховной рады Вадим Рабинович сообщил, что Киев наверняка согласиться принять у себя мигрантов, если Брюссель выделит на это необходимую сумму, как это было в случае с Турцией.

В то же время политолог Алексей Мухин уверен, что ни простым украинцам, ни даже Евросоюзу такое сотрудничество не принесет в итоге ничего хорошего. По словам эксперта, ЕС планирует выделить Украине на содержание мигрантов не такую уж большую сумму — всего около 1,5 миллиарда евро в год. При этом, как отмечает аналитик, основную часть этих денег наверняка «освоят» сами украинские власти, а вот беженцев будут содержать в ужасных условиях.

«Не зря же украинская сторона выстроила несколько фактически концентрационных лагерей на своей территории, подразумевая, что туда попадут жители Донбасса по итогам гражданской войны, которую ведет Украина на своей территории. Сейчас эти помещения пустуют. Видимо, их попытаются заполнить мигрантами», — предположил эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

Политолог Мухин предсказал мрачное будущее Украины в случае массового наплыва мигрантов из ЕС
Федеральное агентство новостей /

Как считает Мухин, число беженцев, которых направят на Украину, может в итоге увеличиться с нескольких сотен до десятков и даже сотен тысяч. Разумеется, простым украинцам это вряд ли понравится, ведь в таких условиях в стране наверняка вырастет уровень преступности и социальная напряженность. Кроме того, в случае нехватки европейских денег, Киеву придется тратить на содержание иностранцев собственные скудные средства.

Более того, политолог подчеркивает, что в конечном итоге Киев наверняка начнет шантажировать Евросоюз, требуя у него все больше денег на содержание беженцев. И выйти из этой ситуации Европе уже будет непросто.

«В итоге Украина будет шантажировать Европу, и в первую очередь Германию, что выпустит этот контингент на волю. И будет требовать за их дальнейшее удержание гораздо большие суммы, чем 1,5 миллиарда евро в год», — уверен политолог Алексей Мухин.

Ранее жительница Харькова откровенно высказалась о сложившейся в стране ситуации после Майдана. Она обвинила власти Украины в эксплуатации советского наследия.

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