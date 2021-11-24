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Политолог Михеев: США надеются использовать противостояние Украины и России в своих целях

Политика
Политолог Михеев: США надеются использовать противостояние Украины и России в своих целях
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Москва, 24 ноября. Актуализация украинской темы со стороны США имеет определенную подоплеку. К такому заключению пришел российский политолог Сергей Михеев.

Эксперт считает, что Белый дом пытается осуществить хитрые геополитические планы, касающиеся Украины и конкретно территории Донбасса. Например, заявляя об «агрессивных намерениях» России против Киева, Вашингтон пытается реализовать стратегию против Москвы.

По мнению Михеева, Соединенные Штаты окажут давление на украинскую власть, чтобы обострить обстановку в Луганской и Донецкой народных республиках. Это отразится на отношениях России и Украины — страны могут усилить противостояние. Белый дом же поспешит воспользоваться этой ситуацией.

«Я не думаю, что американцы верят в украинскую армию. Я думаю, что это не так. Но что они могут делать — это подталкивать украинскую власть к конфликту с Россией, как они подталкивали Саакашвили, чтобы потом использовать этот конфликт в своих политических целях», — сделал предположение Сергей Михеев в эфире радио «Вести FM».

Ранее политолог предложил способ, как научить украинцев думать при помощи электроэнергии. Он посоветовал прекратить поставки электричества в страну.

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украина сша донбасс михеев
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