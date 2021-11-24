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Банк России предложил создать спецвклад для людей с низкими доходами

Экономика
Банк России предложил создать спецвклад для людей с низкими доходами
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 24 ноября. Центробанк РФ предлагает разработать специальный вклад для граждан с невысокими доходами. Об этом сообщила в Госдуме зампредседателя ЦБ Ольга Полякова.

Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки. По словам Поляковой, определять категорию граждан можно с помощью единой государственной информационной системой социального обеспечения, создание которой предложено кабмином.

«Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство», — заявила замглавы финансового регулятора.

Государственная дума ранее приняла во втором чтении проект, который пролонгирует заморозку предоставления компенсаций в рамках советских сбережений. Законопроект гласит об отсрочивании соответствующих выплат до 1 января 2025 года.

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