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Daily Mail: британский палубный истребитель F-35 разбился из-за заглушки в двигателе

Армия
Daily Mail: британский палубный истребитель F-35 разбился из-за заглушки в двигателе
pixabay.com

Лондон, 24 ноября. Новейший британский палубный истребитель F-35 потерпел крушение в Средиземном море ввиду некачественной работы персонала авианосца Queen Elizabeth, пишет издание Daily Mail.

Крушение F-35 произошло 17 ноября, оно случилось сразу после вылета самолета с Queen Elizabeth, напоминают авторы таблоида Daily Mail.

«Корабельная бригада не сняла заглушки при подготовке истребителя к вылету, в результате чего одна из них попала в двигатель самолета», — отмечается в публикации.

По данным британских журналистов, пилот F-35 пытался прервать взлет, но истребитель рухнул с палубы в воду. Летчику удалось катапультироваться, он получил незначительные травмы.

Ранее стало известно о комплексе технических проблем у американского самолета F-35. О превосходстве российских Су-57 над любыми западными истребителями пятого поколения информировал «Царьград».

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