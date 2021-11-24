Шойгу: молодые люди считают службу в ВС РФ почетной обязанностью

Москва, 24 ноября. Большинство молодых людей считают службу в Вооруженных силах России почетной обязанностью. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр высоко оценил морально-политическое и психологическое состояние российских военнослужащих. По его словам, последние социологические исследования показывают, что российские граждане одобряют службу своих близких в ВС РФ.

«Сегодня служба в армии для большинства молодых людей действительно стала почетной обязанностью. По данным соцопросов, более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, около 88% испытывают гордость за армию. Две трети родителей хотят, чтобы их сыновья служили в армии, свыше половины считают ее школой жизни», — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны РФ также добавил, что необходимо и далее делать все возможное, чтобы сохранить в обществе сложившийся позитивный образ военнослужащего. Шойгу призвал коллегию определить меры, которые позволят укрепить воинскую дисциплину и морально-психологическое состояния военнослужащих на высоком уровне.

Ранее Шойгу сообщил, что более 20 тысяч основных образцов вооружения были направлены в ВС РФ с 2018 по 2020 годы. Министр отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, а также рост цен на сырье, планы по оснащению российской армии современной военной техникой были полностью выполнены.