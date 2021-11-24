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Сын Белохвостиковой обратился с жалобой в полицию после передачи Малахова о его семье

Общество
Сын Белохвостиковой обратился с жалобой в полицию после передачи Малахова о его семье
Кадры из фильма «Змеелов»

Москва, 24 ноября. Сын народной артистки РСФСР Натальи Белохвостиковой обратился с заявлением в полицию. Молодой человек пожаловался правоохранителям на «информационный террор», которому подверглась его семья.

Юноша подал жалобу на телевизионщиков после передачи Андрея Малахова, посвященной его близким. Претензии 18-летнего парня связаны с программой, которую показали в эфире в октябре, передает «МК».

На шоу выступал бывший зять Белохвостиковой — актер и продюсер Александр Фарбер. Он заявил, что актриса якобы разрушила его брак с ее дочерью.

Кроме того, народная артистка РСФСР, ее дочь и сын обратились в Савеловский суд Москвы с иском о защите чести и достоинства. Ответчиками значатся Фарбер и телеканал «Россия-1», на котором выходит шоу Малахова. Дата рассмотрения обращения пока не назначена.

Наталье Белохвостиковой исполнилось 70 лет 28 июля. В честь этой даты актриса и режиссер Наталья Бондарчук поздравила коллегу и подругу с юбилеем.

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актриса малахов белохвостикова
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