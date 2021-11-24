Глава Высшего государственного совета Ливии вновь заявил о непринятии выборов

Триполи, 24 ноября. Высший государственный совет (ВГС) Ливии подтвердил свой отказ от проведения президентских и парламентских выборов, обосновав его отсутствием согласованных всеми сторонами законов.

Об этом заявил председатель ВГС Халед аль-Мишри в ходе его 71-й сессии, назвав избирательный процесс «жалким зрелищем». Продвигающее повестку организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) ведомство уже не первый раз настаивает на срыве предстоящего голосования, пытаясь возложить вину за это на другие политические структуры.

«Совет не станет участвовать в легитимации этого фарса. Его позиция найдет отражение в правовых мерах, которые он примет», — добавил политик.

При этом чиновник заявил, что ВГС не позволит какой-либо внутренней или внешней стороне возложить на него ответственность за воспрепятствование проведению выборов. По словам Аль-Мишри, виноват тот, кто издал несовершенные законы, которые нарушают конституционную декларацию, политическое соглашение и «дорожную карту».

«Это наша страна, и мы должны думать, как найти выход. У нас есть возможность предлагать инициативы. Сейчас имеется 61 кандидат, а вскоре это число может возрасти до 75, и Ливия станет первой страной по количеству желающих поучаствовать в президентской гонке. Почти все они уверены, что выборы не состоятся», — добавил чиновник.

Ранее Аль-Мишри выразил надежду, что избирательный процесс отложат на три месяца для окончательного согласования необходимой законодательной базы. Он объявил также, что ВГС подал апелляцию в суд с целью добиться заморозки решений ВИК, основанных на принятых парламентом документах.

1 Организация запрещена на территории РФ.