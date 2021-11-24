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Карина Мишулина назвала Нину Русланову примером преодоления трудностей

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 13:47
Общество
Карина Мишулина назвала Нину Русланову примером преодоления трудностей
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 24 ноября. Дочь Спартака Мишулина Карина заявила, что народная артистка РФ Нина Русланова, скончавшаяся после продолжительной болезни, во многом была для нее примером.

В столичном Доме кино прошло прощание с Руслановой, на которое пришли многие коллеги и близкие артистки. Слово взяла актриса Карина Мишулина.

«Мы познакомились с Ниной Ивановной в 2005 году. Мне безмерно посчастливилось тогда, молодой девочке, стоять на одной сцене с такой великой актрисой, с таким партнером. Спасибо огромное, Нина Ивановна, что вы меня приняли, говорили очень важные, очень ценные, очень вдохновляющие слова», — передает корреспондент ФАН слова актрисы.

Для Мишулиной Русланова была великим человеком — на сцене и в жизни. Она показывала пример, как справляться с неурядицами, как вести себя в той или иной жизненной ситуации,

«Всегда, когда были какие-то трудности и сложности, она ставилась каким-то примером, как надо все преодолевать, как надо себя вести, как надо работать, как надо жить. Нам будет вас очень не хватать, спасибо, что были в моей жизни, спасибо, что были в нашей жизни, мы вас всегда будем помнить», — добавила Мишулина.

Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Она не дожила до 76-летия всего две недели. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся многие деятели культуры.

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