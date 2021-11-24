Карина Мишулина назвала Нину Русланову примером преодоления трудностей

Москва, 24 ноября. Дочь Спартака Мишулина Карина заявила, что народная артистка РФ Нина Русланова, скончавшаяся после продолжительной болезни, во многом была для нее примером.

В столичном Доме кино прошло прощание с Руслановой, на которое пришли многие коллеги и близкие артистки. Слово взяла актриса Карина Мишулина.

«Мы познакомились с Ниной Ивановной в 2005 году. Мне безмерно посчастливилось тогда, молодой девочке, стоять на одной сцене с такой великой актрисой, с таким партнером. Спасибо огромное, Нина Ивановна, что вы меня приняли, говорили очень важные, очень ценные, очень вдохновляющие слова», — передает корреспондент ФАН слова актрисы.

Для Мишулиной Русланова была великим человеком — на сцене и в жизни. Она показывала пример, как справляться с неурядицами, как вести себя в той или иной жизненной ситуации,

«Всегда, когда были какие-то трудности и сложности, она ставилась каким-то примером, как надо все преодолевать, как надо себя вести, как надо работать, как надо жить. Нам будет вас очень не хватать, спасибо, что были в моей жизни, спасибо, что были в нашей жизни, мы вас всегда будем помнить», — добавила Мишулина.

Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Она не дожила до 76-летия всего две недели. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся многие деятели культуры.