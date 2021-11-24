Песков: в Кремле считают ситуацию в Донбассе очень тревожной

Москва, 24 ноября. Заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», основано на фактических данных и является аргументированным, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Патрушев сообщил, что ситуация на Украине обострена до предела — государство находится под контролем западных стран, экономическая ситуация ухудшается, а в обществе царит бесправие. Он заявил, что на этом фоне в стране «в любой момент может полыхнуть», из-за чего украинским гражданам придется искать помощи в других местах.

Песков прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ, отметив, что оно основано на анализе данных. Он назвал его слова аргументированными, заметив, что в Кремле считают обстановку в Донбассе крайне тревожной.

«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, (представителя. — Прим. ред.) органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития. И вот он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается», — заметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва встревожена провокациями ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе.