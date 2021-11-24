Падение IQ: Санкт-Петербург вновь не попал в рейтинг «умных» городов

Санкт-Петербург вновь не попал в топ «умных» городов по уровню цифровизации, такие данные следуют из рейтинга Минстроя. Ранее министерство представило данные нового Индекса цифровизации городского хозяйства («IQ городов») по итогам 2020 года. Рейтинг снова возглавила Москва, а вот Санкт-Петербург в первую тройку «умных» городов-миллионников не попал. В последний раз Северная столица была отмечена в этом топе по итогам 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе Минстроя, среднее значение «IQ городов» за 2020 год достигло 44,17 балла из 120 возможных. Это на 8,44% выше, чем в 2019 году, и на 33,35% выше, чем в 2018 году. Наиболее успешными в программе внедрения технологий «умного» города стали мегаполисы с населением от одного миллиона человек и малые города с населением до 100 тысяч человек.

Отмечается, что пандемия способствовала ускорению цифровизации в различных областях, поскольку многие процессы в период ограничений из-за COVID-19 по объективным причинам ушли в онлайн.

Среди городов-миллионников в тройку IQ-лидеров за прошлый год вошли Москва, Воронеж и Казань:

1. Москва — 103,25

2. Воронеж — 63,38

3. Казань — 60,93.

Подавляющее большинство мест на вершине рейтинга Москва, а также Подмосковье занимали и в прошлом году (когда подводились результаты за 2019 год). А впервые индекс цифровизации городского хозяйства в России был рассчитан в марте 2020 года. Тогда в топ-3 «умных» городов по итогам 2018 года вошли Москва, Казань и Санкт-Петербург.

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Почему после 2018 года у Северной столицы отмечается «падение IQ», ФАН спросил у политического и экономического аналитика Владимира Соловейчика. По мнению эксперта, причина в том, что городским властям не хватает системного подхода в проведении политики цифровизации различных областей жизни Петербурга.

«“Падение IQ” нашего города связано с отсутствием системности в решении данных проблем, — отметил эксперт в комментарии ФАН. — Вроде бы выделяются бюджетные средства на цифровизацию, на развитие интернет-коммуникаций. Но, например, когда началась пандемия, насколько я знаю, многие отрасли в нашем городе для коммуникации стали пользоваться зарубежными сервисами вместо того, чтобы обращаться к отечественным наработкам, имеющимся в Петербурге».

По словам эксперта, проблема не в отсутствии кадров, так как в высокопрофессиональных специалистах IT-отрасли в Северной столице недостатка нет.

«Очевидно, что проблема в отсутствии единой общей организующей силы, которая на основании реалистичной концепции могла бы добиться комплексного развития цифровизации различных отраслей городской жизни. Кроме того, на мой взгляд, серьезно недорабатывают наши чиновники из соответствующих ведомств и профильных комитетов городских и районных администраций», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Анна Клименко

Индекс «IQ городов» определяется по 47 показателям, его рассчитывают по 10 направлениям: городское управление, ЖКХ, развитие городской среды, городской транспорт, общественная и экологическая безопасность, туризм и сервис, социальные услуги, экономика и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

Индекс разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова. Цель проекта — оценить, насколько эффективно российские города проводят цифровую трансформацию городского хозяйства, как работают выбранные ими решения по программе «умного» города. Важным показателем эффективности является не только само значение индекса, но и его динамика — уровень изменений от года к году. Этот показатель призван выявить сильные и слабые стороны городского хозяйства в области цифровизации, а также подсказать городским властям перспективные направления для дальнейшего развития.