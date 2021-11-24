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Детеныши краснокнижного снежного барса попали в фотоловушку в Киргизии

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 14:01
Общество

Котята снежного барса попали в объектив камеры на территории общественного микрозаповедника «Байбоосун» в Киргизии. Маленькие хищники нежатся на солнце и играют друг с другом.

На кадрах видно, как два полугодовалых котенка удобно расположились прямо напротив установленной фотоловушки. Юнцы резвятся и заинтересованно изучают наблюдающую за ними камеру, которая установлена на высоте 3500 метров над уровнем моря.

Общественный микрозаповедник «Байбоосун» был создан в 2019 году, он расположен в Иссык-Кульской области . Территория охраняется от браконьеров местными жителями. Энтузиасты проводят учет и мониторинг животных и птиц, подкармливают их и прокладывают тропы для передвижения зимой.

Предположительно, в охранной зоне живут четыре снежных барса. Эти животные был внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы из-за катастрофического сокращения популяции. Охота на ирбисов запрещена во всех странах, где они обитают.

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киргизия животные снежный барс природа
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