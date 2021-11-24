Жители Литвы призвали депортировать Тихановскую в Минск из-за ее аппетита

Вильнюс, 24 ноября. Член Сейма от фракции регионов Литвы Ремигиюс Жемайтайтис считает, что экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской пора домой.

Жемайтайтис назвал нахождение Тихановской в Литве позором для страны. Он напомнил, что она уже год живет в Вильнюсе и ни разу не сказала слов благодарности.

«Эта дама ест за наши деньги и даже не в состоянии сказать: «Добрый вечер, Литва! Благодарна за то, что вы сделали для меня, моего народа», — заявил Ремигиюс Жемайтайтис.

Многие литовцы согласились с заявлениями политика:

«И чему удивляться? Взяли ее не из милосердия, а чтобы получить выгоду. Если уже не нужна — так и скажите. Зачем вилять хвостом!»;

«Буксует мадам между небом и землей. Интересно, как долго она будет в подвешенном состоянии, в ожидании новой должности. Что-то часто стали лидеры оппозиций находиться от них в отрыве»;

«Ах, Света, Света, Света. Ты раскоровела на литовских котлетах!»;

«Унижение Литвы, значит, состоит не в том, что депутаты Сейма «сделали» для народа Белоруссии, а то, что самозванка наела на миллион и не сказала по-литовски «Добрый вечер»;

««Президент Света» много ест?! Срочно спасайте Литву!».

Жемайтайтис посоветовал Тихановской выучить литовский язык, если она планирует оставаться в Литве. Его возмутило и то, что она дорого обходится его стране: на содержание Тихановской Литва выделила из бюджета 400 тысяч евро.

«Тихановская еще и дышит литовским воздухом свободы — тоже бесплатно! Передайте ее в руки правосудию, Лукашенко очень ждет!», — считает пользователь Сети.

Политик призвал немедленно выдворить Тихановскую. Он не видит смысла в ее дальнейшем нахождении в Литве.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

«Может быть, изменим конституцию Литовской Республики и предложим Тихановской стать президентом?» — иронично заметил Жемайтайтис.

Литовские пользователи восприняли это предложение неоднозначно. Большинство выступило за депортацию Тихановской на родину.

«Высылайте в Белоруссию, содержание Тихановской в Беларуси будет гораздо дешевле»;

«Что за проблема? Отвезли на границу с Белоруссией, пнули под зад — Лукашенко примет».

Напомним, в 2020 году после выборов президента Белоруссии Тихановская выступила с заявлением о непризнании итогов. Позже она уехала в Литву. Проживая в Литве Тихановская продолжает называть себя «легитимным президентом Белоруссии» и проводит встречи с европейскими политиками в качестве «главы белорусского государства».

В Минске против нее завели уголовное дело по статье о присвоении власти.