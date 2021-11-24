Некому чистить наледь: штатных дворников в Санкт-Петербурге насчитали в три раза меньше нормы

Санкт-Петербургу не хватает дворников для очистки наледи. Город так и не успел полностью подготовиться к зиме. Проблема даже не в нехватке техники — дело в дефиците человеческого ресурса.

Сотрудники комплексного центра благоустройства, не чиновники, а именно те, кто непосредственно убирает снег и наледь, получают одну из самых низких зарплат по городу. Заработная плата водителя-механизатора самой высшей категории не превышает 50 тысяч рублей, о дворниках и говорить не приходится: сюда трудоустраиваются только пенсионеры в качестве подработки. Город из бюджета в этом году выделил лишь 75% от необходимой потребности.

Сегодня ночью на дорогах города работала 801 единица техники и 452 работника ручного труда, что катастрофически мало для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург. В 2019 году первый снег выпал 25 декабря, тогда на улицы вывели 950 машин. А в самый сильный снегопад — 17 января 2020 года — 1157.

С сотрудниками ручного труда все обстоит еще хуже: штатных работников в Петербурге всего 530 человек. Это треть от нормы, зарплата в 25 тысяч рублей при тяжелом физическом труде никого не прельщает. Сегодня после того, как дождь сбил снег, город встал из-за пробок и было понятно, что вышедшие люди не справляются с наледью, на дороги и тротуары в дневную смену выгнали всех, кого смогли набрать. Всего собрали 1187 человек, из них лишь треть — свои, остальные — аутсорсинг. Но и этого количества мало: оно не покрывает необходимые нормативы, и в большинстве районов ходить по тротуарам уже невозможно. Поэтому пытаются компенсировать нехватку дворников средствами малой механизации: тележками, дозаторами, механическими метлами.

В прошлом году было 94 единицы техники, в этом увеличили до 304. Естественно, все это идет в ущерб большой технике, срок годности которой не безграничен, и скоро парк необходимо будет обновлять.

В начале ноября ФАН проверял готовность города к зиме. И тогда же выяснилось, что по основным показателям Санкт-Петербург пока не подготовлен к снегопадам и гололеду. Согласно данным метеорологов, большая часть осадков выпадет в январе, то есть остался всего месяц, ну а гололед уже начался.