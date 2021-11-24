Не проиграл ни одного сражения: ФАН рассказывает о подвигах Александра Суворова

Сегодня, 24 ноября, исполнилось 292 года со дня рождения великого русского полководца, основоположника русской военной теории, генерала-фельдмаршала, кавалера всех российских орденов своего времени Александра Васильевича Суворова. ФАН рассказывает о подвигах выдающегося полководца и генералиссимуса.

Гениальный Александр Васильевич, не проигравший ни одного сражения, родился 24 ноября 1729 года в Москве в дворянской семье. Отец полководца — генерал-аншеф и сенатор Василий Иванович Суворов — является автором первого русского военного словаря. Мать Александра Васильевича Авдотья Федосеевна принадлежала к обрусевшему армянскому роду Мануковых.

В детстве у Суворова было очень слабое здоровье — он настолько часто болел, что его отец не помышлял о военной карьере сына и готовил его к гражданской службе. Однако мальчик вопреки всему тяготел к военному делу и в богатой отцовской библиотеке изучал военную историю, артиллерийское дело и фортификацию. Кроме того, он занимался математикой, философией и историей. Через некоторое время юноша решил стать военным, тогда он начал уделять серьезное внимание своей физической подготовке.

Когда мальчику было 13 лет, он уговорил отца записать его солдатом в лейб-гвардии Семеновский полк, где Суворов прослужил шесть с половиной лет. Мальчик много учился и был достаточно разносторонним: в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе он изучил несколько иностранных языков (всего Суворов владел восемью языками).

Суворов начал военную службу в 1748 году капралом, хотя зачастую дворянские дети начинали ее в офицерском чине. В 1752 году Александру Васильевичу было присвоено офицерское звание поручика, он также был назначен в Ингерманландский пехотный полк. Служба не удовлетворяла запросы молодого солдата, поэтому по просьбе отца его перенаправили в легкий корпус генерал-поручика Берга.

Военные успехи Александра Васильевича не заставили себя ждать. Он принял участие в первой русско-турецкой войне и в подавлении восстания Емельяна Пугачева. Во время второй русско-турецкой войны Суворов уже имел чин генерала, одержал убедительные победы при Кинбурне в 1787 году и под Очаковом в 1788 году, нанеся противнику армии сокрушительное поражение.

В марте 1790 года во время Бессарабской кампании Суворов приступом взял сильнейшую турецкую крепость Измаил. В 1794 году Александр Васильевич подавил польское национально-освободительное восстание. За взятие Варшавы он был произведен в фельдмаршалы.

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Александр Суворов был любимым полководцем Екатерины II, но после вступления на престол Павла I полководец перестал быть мил царской власти. В феврале 1797 года он даже был отправлен в отставку и сослан в имение Кончанское Новгородской губернии за то, что выступил резко против установления в войсках прусских порядков. Но в феврале 1799 года, в связи с образованием 2-й антифранцузской коалиции с участием России, сам Павел I назначил полководца главнокомандующим русскими войсками, которые были направлены в Италию. Войска под командованием Суворова в нескольких сражениях разгромили французов, освободив от них Северную Италию.

Вслед за Итальянским походом последовал Швейцарский, который стал для полководца последним. В течение нескольких недель войска Суворова, находящиеся под неистовым натиском, преодолели Альпы, по пути разгромив в Мутенской долине генерала Андре Массену. Суворов сделал невероятное: он сумел сохранить измотанную армию, вырвавшись из ловушки и выведя ее к границам Австрии. После этого восхищенный Павел I распорядился пожаловать ему самый высокий военный чин — генералиссимуса.

Великого Александра Суворова не стало 8 мая 1800 года в Санкт-Петербурге. Согласно самой распространенной версии, причиной смерти полководца стали старые раны и ослабление организма после тяжелейшей швейцарской кампании. Прах полководца находится в Александро-Невской лавре. На надгробной плите коротко высечено: «Здесь лежит Суворов».

Александр Суворов был награжден всеми высшими орденами России, в том числе орденами Святого Георгия 1-й, 2-й и 3-й степеней, золотой шпагой с бриллиантами, орденами Франции, Австрии, Пруссии, Баварии, Польши и Сардинии. Александр Васильевич не проиграл ни одного сражения, а их было более 60, причем все победы были одержаны при численном превосходстве неприятеля. Кроме того, Суворов создал военную доктрину и новую стратегию и тактику войн.

Своими взглядами Суворов поделился в трудах «Полковое учреждение», «Наука побеждать», а также в различных записках и инструкциях. Он также воспитал многих талантливых русских военачальников: Михаила Кутузова, Николая Раевского, Петра Багратиона, Алексея Ермолова и других.