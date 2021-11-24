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Москалькова предложила включить россиян старше 35 лет в программу получения жилья

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 13:41
Общество
Москалькова предложила включить россиян старше 35 лет в программу получения жилья
Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека

Москва, 24 ноября. Возрастной ценз нужно увеличить для россиян, которые стоят в очереди за жильем в рамках государственной программы для молодых семей, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

На сегодняшний день возраст участников программы не может превышать 35 лет. Омбудсмен Москалькова считает, что в рамках госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых семей возрастной ценз нужно увеличить.

Немногим ранее омбудсмен предложила запретить выселение семей с детьми из единственного жилья. Она также добавила, что за последние месяцы число обращений о нарушении жилищных прав граждан выросло в два раза.

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москалькова жилье возраст
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