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Россияне смогут регистрироваться на коммерческих площадках через портал «Госуслуги»

Общество
Россияне смогут регистрироваться на коммерческих площадках через портал «Госуслуги»
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 24 ноября. Первые интернет-площадки запустили авторизацию для пользователей через портал «Госуслуги». Такое заявление сделали в Минцифры России.

В данный момент Минцифры занимается расширением возможностей для использования инфраструктуры электронного правительства для бизнеса. Пользователи портала «Госуслуги» получили возможность регистрироваться на коммерческих площадках через Единую систему идентификации и аутентификации.

Данный проект пока что запущен в пилотном режиме. Он продлится до 1 июля 2022 года. В первую очередь возможность регистрации через ЕСИА получили такие ресурсы, как hh.ru, Авто. ру и ЦИАН. В скором времени минцифры планирует подключить к ним сервис Авито.

В общей сложности в данный момент к этому проекту подключили уже 10 компаний, которые несут ответственность за работу 12 сайтов и приложений. Министерство цифрового развития уже выработало модель взаимодействия с другими площадками.

Предприниматели из Петербурга решили упростить процесс проверки QR-кодов, которые необходимо предъявлять в общественных местах. Они разработали устройство для бесконтактной проверки QR-кодов.

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госуслуги регистрация портал есиа
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