Моргенштерн проиграл в суде автору песни «Владимир Путин — молодец»

Казань, 24 ноября. Шоумен из Казани Олег Лихачев, написавший песню «Владимир Путин — молодец», выиграл в суде у рэпера Алишера Моргенштерна. Он подавал иск против музыканта из-за нарушения авторских прав.

Лихачев подал иск еще весной, заявив, что Моргенштерн использовал его песню для развития своего YouTube-канала. Суд первой инстанции встал на сторону казанского шоумена, но затем Верховный суд Уфы принял апелляционное решение.

Тогда автор песни о президенте России обратился в Шестой кассационный суд Самары, который оставил в силе решение первой инстанции. В итоге рэпер проиграл Лихачеву.

«Отбил 300 тысяч у топового рэпера Алишера Моргенштерна по делу о нарушении авторских прав на хит «Владимир Путин — молодец»!» — поделился шоумен в беседе с телеканалом «360».

По словам Лихачева, теперь у него появится финансовая возможность подать иски к звездам TikTok Дане Милохину и Вале Карнавал. Моргенштерну же шоумен предложил отомстить ему в боксерском поединке.

Ранее певица Маша Распутина крайне нелестно отозвалась о скандальном рэпере. Она назвала Моргенштерна «человеком из ада».