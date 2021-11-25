Эксперты объяснили, почему «зеленые» в ФРГ осудили США за санкции против «СП-2»

Немцы недовольны американскими ограничительными мерами против важных для Германии экономических проектов, так считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Американские санкции

Новые санкции США против «Северного потока — 2» неприемлемы. С таким заявлением выступил депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» Омид Норипур в ходе выступления в немецком бундестаге.

«Новые санкции США неприемлемы и для противников «Северного потока — 2», — сказал политик.

Федеральное агентство новостей /

Партия «Зеленые» сама боролась с трубопроводом, но Норипур не понимает, какой дружбы добивается Вашингтон, если применяет санкции против друзей, а ведет дела с третьими сторонами.

«Перед смертью атеистов нет»

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что пока это заявление лишь одного из парламентариев от «зеленых». Причем касается оно не столько самих санкций США против «Северного потока», сколько санкции именно против немецких компаний (первоначально появлялись сообщения, что их тоже затронут).

«Зеленые» выступали и пока формально выступают против запуска «СП-2». Но выборы прошли, теперь надо бы думать и об интересах своего бизнеса, и о том, как рядовым бюргерам пережить зиму. Есть такая фраза: «Перед смертью атеистов нет». Примерно то же можно сказать и о европейских политиках: перед зимой противников газового отопления нет», — пояснил Владимир Корнилов.

Германия терпеть не будет

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что немцы недоумевают от американских решений. И неспроста: Германия терпеть не будет.

«Уж чересчур долго она под американской оккупацией. И вывод американских баз — это только первый шаг в борьбе против нее. «Северный поток — 2» для Германии важен, пожалуй, больше, чем для любой страны Европы. И американцы явно прошлись по немецким интересам. Раз уж даже «зеленые» критики в шоке от такой политики Белого дома», — добавил Антон Бредихин.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, «СП-2» вполне может стать символом независимости всего ЕС от США. Положить начало мощной антиамериканской кампании во всех европейских странах.

«Вот так в очередной раз Россия освободит Европу от оккупации и тирании», — заключил Антон Бредихин.

Демарш «партии Байдена»

Политолог Владимир Карасев назвал удивительным демарш «партии Байдена», как еще называют действия немецких «зеленых». Эксперт это связывает с дивидендами от работы в новом созыве бундестага.

«Нужно держать нос по ветру, чтоб не расстроить электорат в преддверии зимы и обеспечить немцев русским теплом. И в данной ситуации «Северный поток — 2» более предпочтителен «зеленым» русофобам, чем указания из Госдепа США. Интересно посмотреть на реакцию Джо Байдена — прикормленные союзники вышли из-под контроля», — резюмировал Владимир Карасев.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, связанных с российским проектом «Северный поток — 2». Ограничения в отношении причастных к «СП-2» компании и ее судна вступили в силу 23 ноября. Согласно Bloomberg, американские власти расценивают Transadria Ltd. как подставную российскую компанию, зарегистрированную на Кипре.