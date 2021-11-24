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Фестиваль творчества и ремесел «Реки-Руки. В ожидании праздника» пройдет во Владимире
Общество
Фестиваль творчества и ремесел «Реки-Руки. В ожидании праздника» пройдет во Владимире
Пресс-служба Администрации Ленинградской области  /  Администрация Ленинградской области

Владимир, 24 ноября. Более сотни мастеров из разных регионов России приедут во Владимир на фестиваль творчества и ремесел «Реки-Руки. В ожидании праздника».

Мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Культура» при грантовой поддержке одноименного департамента. Фестиваль пройдет во Владимирском центре пропаганды ИЗО 27 и 28 ноября, сообщают «Владимирские ведомости».

На фестивале будут продемонстрированы изделия ручной работы из Владимирской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Ивановской областей и Мордовии. Учитывая приближения Нового года, мастера приготовили много подарков.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-шоу и мастер-классы по мыловарению, декупажу, лепке, приобрести уникальные предметы ручной работы и узнать, как их изготавливают. Можно будет сделать и индивидуальный заказ.

Ранее ФАН рассказывал о фестивале украинской культуры «Рiднi джерела». Он был проведен в октябре в Приморском крае в рамках проекта «Славянский берег». 

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