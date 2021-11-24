Максим Демченко в суде доказал, что никогда не домогался певицы Алисы Вокс

Санкт-Петербург, 24 ноября. Максим Демченко сообщил, что бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс проиграла дело в Приморском районном суде Петербурга. Она не смогла доказать обвинения в домогательствах со стороны режиссера.

Вокс снималась в сериале «ОБЖ», но не получила роль в следующем эпизоде проекта. По мнению Демченко, обвинения в домогательствах могли стать местью за отказ в съемках.

«Позавчера было решение, и Вокс должна заплатить в качестве компенсации полмиллиона рублей. Судья решил, на мой взгляд, абсолютно правильно, что это было вранье, это была нечестная игра и ничего связанного с реальностью», — заявил режиссер на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Федеральное агентство новостей /

Певица заявляла, что домогательства происходили, когда она снималась в сериале «ОБЖ». По словам Вокс, на тот момент ей было 17 лет. Режиссер опроверг ее слова. Артистка снималась в сериале в 2001 году, когда ей было 13 лет. Больше на съемках она не появлялась.

«Дальше она заявляла, что ее выгнали из сериала, с телевидения — это неправда. Потом эти новости тиражировались в СМИ. Я читал, что меня выгнали с телевидения в 2006 году — это абсурд. Я работал на Пятом канале до 2010 года и делал сериал, который сначала назывался «ОБЖ», а потом «Старшеклассники». Это была спланированная информатака», — заявил Демченко.

Актриса Виталина Гусак подтвердила слова режиссера. Демченко уверен, что Вокс постоянно занимается скандалами. Певица была недовольна и работой в коллективе «Ленинград».

Она заявляла, что лидер группы Сергей Шнуров заставлял ее раздеваться на сцене, а затем и вовсе присвоил себе авторство многих композиций. Исполнительница считает, что он воспользовался своим социальным статусом.