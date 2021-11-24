Песков: России неизвестно о боевом применении ВСУ комплексов Javelin в Донбассе

Москва, 24 ноября. Российские власти не располагают информацией об использовании Вооруженными силами Украины (ВСУ) противотанковых ракетных комплексов Javelin в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об использовании украинскими военными ПТРК Javelin в ходе донбасского конфликта.

«Нет, мы не располагаем информацией о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть — это очевидный факт», — подчеркнул Песков.

Ранее глава разведки ВСУ Кирилл Буданов сообщил, что ракетные комплексы Javelin американского производства уже применялись во время внутриукраинского конфликта на востоке страны.

Также Песков отметил, что руководство США пытается провести новые разделительные линии в мире, организуя так называемый «Саммит за демократию».