Вице-премьер Хуснуллин сообщил о планах по обеспечению жильем 3,6 миллионов семей

Москва, 24 ноября. Правительство планирует предоставить по итогам 2021 года жилье 3,6 миллионам российских семей. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Государственный деятель выступал на Всероссийском координационном совете уполномоченного по правам человека. По его словам, плановые показатели неуклонно растут, и к 2030 году улучшать свои жилищные условия будут пять миллионов российских семей ежегодно.

«В этом году мы видим 3,6 млн семей, в прошлом году у нас было 3,5 млн семей, улучшивших [жилищные] условия. Нужно еще улучшить ситуацию практически на 50%», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

До этого Хуснуллин подвел итоги приема заявок на инфраструктурные кредиты. Как утверждает вице-премьер, сумма поданных заявок уже в два раза превосходит утвержденный правительством лимит по выдаче регионам льготным кредитов, подписанный ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным.