Власти Ливии планируют получить 20 млрд долларов дохода от продажи нефти в 2021 году

Триполи, 24 ноября. Власти Ливии рассчитывают, что доходы от углеводородного сектора составят в 2021 году 20 млрд долларов, сообщил министр нефти и газа в Правительстве национального единства (ПНЕ) Мухаммад Аун в интервью для СМИ.

По его словам, бюджетные ассигнования, необходимые для развития отрасли, оцениваются в 7 млрд ливийских динаров (около 1,52 млрд долларов), однако в настоящий момент утверждено менее половины из этой суммы. Он отметил, что ввиду недавнего роста цен на энергоносители доходы от их продажи в стране могут увеличиться.

Министр подчеркнул, что официально объявленные запасы Ливии составляют около 48 миллиардов баррелей сырой нефти, добавив, что эти данные давно не обновлялись, поэтому объем ресурсов может превышать существующие показатели. Аун утверждает, что политическая стабилизация поспособствует развитию экономики, и выразил надежду на своевременное проведение общенациональных выборов, запланированных на 24 декабря.

«Нынешний кризис требует, чтобы ливийцы отдавали приоритет интересам страны, а не всему остальному», — заявил министр.

Чиновник отметил, что добыча нефти в североафриканском государстве в настоящее время составляет около 1,3 млн баррелей в день, однако власти стремятся увеличить ее в среднем до 1,8 млн, чтобы иметь больше доходов.

Аун выразил также свое отношение к службам охраны объектов, переживающим в последнее время раскол на фоне кризиса. По его словам, эти структуры играют важную роль в защите отраслевых установок во всех сухопутных и морских регионах Ливии. Чиновник выразил надежду на дальнейшее объединение этого жизненно важного органа.

Министр добавил, что он наряду с несколькими депутатами парламента представил меморандум о формировании нового совета Национальной нефтяной корпорации (ННК), не раскрывая причин своей позиции.

«С моей точки зрения, я вижу необходимость как можно быстрее сменить нынешнее правление данного учреждения», — отметил глава ведомства.

В конце августа Аун решил отстранить от должности председателя совета директоров ННК Мустафу Саналлу. Он также инициировал проведение расследования против чиновника на фоне выезда последнего за пределы страны без предварительного разрешения министерства.

Министр отметил, что Национальная нефтяная корпорация не должна продолжать удерживать доходы от продажи сырья. По его словам, правительству следует пресечь контрабанду и увеличить субсидии, а также разработать справедливую систему заработных плат, выплачиваемых сотрудникам сектора за труд и ответственность.