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Молдавский премьер Гаврилица запросила финподдержку парламента для оплаты долга «Газпрому»

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 13:13
Экономика
Молдавский премьер Гаврилица запросила финподдержку парламента для оплаты долга «Газпрому»
twitter.com  /  @natgavrilita

Кишинев, 24 ноября. Перевод денежных средств на счета «Газпрома» попросили одобрить уже сегодня, 24 ноября. Соответствующую просьбу направила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Председатель молдавского правительства просит местный парламент принять положительное решение по поводу выделения денежных средств с целью оплаты долга перед российским газовым холдингом.

Просьба политика заключается в том, чтобы высший представительный и законодательный орган срочно одобрил перечисление средств в объеме 74 млн долларов. Согласно данным пресс-службы парламента, вопрос будет обсуждаться в рамках заседания постоянного бюро.

«Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября 2021 года включен в повестку», — указывается в сообщении.

Вице-премьер Андрей Спыну ранее заявлял, что проект закона утвердят во II и окончательном чтении. Отмечалось, что газовый оператор «Молдовагаз» не смог найти коммерческого варианта решения проблемы погашения долга перед «Газпромом».

Российский концерн 22 ноября выступил с требованием к Кишиневу заплатить за поставки голубого топлива в октябре и ноябре, что прописывалось в новом соглашении. Сообщение «Газпрома» также фиксировало, что в случае отсутствия оплаты в течение двух суток, поставки газа в Молдавию будут прекращены. Пока что платежей на счета корпорации не поступало.

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Все новости / Экономика / Молдавский премьер Гаврилица запросила финподдержку парламента для оплаты долга «Газпрому»
Газпром контракт природный газ гаврилица россия и молдавия
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