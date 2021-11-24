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Актер Александр Пашутин рассказал, в чем виноват перед Ниной Руслановой

Общество
Актер Александр Пашутин рассказал, в чем виноват перед Ниной Руслановой
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Москва, 24 ноября. Народный артист России Александр Пашутин выступил на прощании с коллегой Ниной Руслановой. Он признался, что виноват перед актрисой за то, что редко с ней виделся.

Гражданская панихида проходит в столичном Доме кино. Попрощаться с Руслановой пришли многие ее коллеги, близкие, друзья. Они с удовольствием говорили, каким невероятным человеком была артистка.

«Вы знаете, вот это дает Господь бог много художников, но есть художник, который рисует так, что вы «Ах!». Вот так и она играла «Ах!». Ну это оттуда (показывает глазами вверх, имеет в виду бога. — Прим. ФАН). Это только оттуда. Это никто не может. Природа необъяснима», — поделился Александр Пашутин с корреспондентом ФАН.

В последний раз актер виделся с Руслановой два года назад, когда случайно встретился с ней на Арбате. Пашутин считает, что стоило чаще видеться с артисткой.

«И я виню себя за то, что, в общем, там моя маленькая вина есть, что мы с ней не пообщались дольше, чем нужно было, скажем так», — добавил он.

При этом Пашутин часто с теплотой вспоминает, как снимался с Руслановой в фильме «Золото скифов» и ходил с ней в баню на Тамани.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Всего две недели она не дожила до своего дня рождения. Русланову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, где покоятся многие известные российские артисты.

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Все новости / Общество / Актер Александр Пашутин рассказал, в чем виноват перед Ниной Руслановой
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