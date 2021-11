В Огайо обвинили три аптечные сети в причастности к опиоидному кризису в США

Колумбус, 24 ноября. Присяжные Огайо обвинили три аптечные сети CVS, Walgreens и Walmart в причастности к опиоидному кризису в США. Об этом сообщил телеканал CBC News.

In a first, a federal jury has found three pharmacies liable for their role in distributing opioids, in a verdict that could set the tone for U.S. city and county governments that want to hold pharmacies accountable for their roles in the opioid crisis.



