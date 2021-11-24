В Огайо обвинили три аптечные сети в причастности к опиоидному кризису в США

Колумбус, 24 ноября. Присяжные Огайо обвинили три аптечные сети CVS, Walgreens и Walmart в причастности к опиоидному кризису в США. Об этом сообщил телеканал CBC News.

In a first, a federal jury has found three pharmacies liable for their role in distributing opioids, in a verdict that could set the tone for U.S. city and county governments that want to hold pharmacies accountable for their roles in the opioid crisis.



https://t.co/HDqWkHy36t — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) November 24, 2021

По мнению присяжных, сети «опрометчиво» распространяли большое количество опиоидных обезболивающих в штате, что привело к сотням смертей и обошлись каждому из округов более чем в один млрд долларов.

«Это знаковое решение, потому что впервые проблема эпидемии опиоидов была рассмотрена в отношении этих национальных сетевых аптек. Жюри смогло оценить те меры, которые были приняты и подало сигнал, который должен быть услышан во всех аптеках Америки», — прокомментировал юрист Марк Ланье.

Федеральный судья должен будет определить ущерб и сумму штрафа на следующем этапе заседания, которое должно состояться весной.

Представители CVS Health и Walgreens заявили, что компании не согласны с приговором и будут обжаловать его.

«Как свидетельствуют эксперты истцов, многие факторы способствовали возникновению проблемы злоупотребления опиоидами, и решение этой проблемы потребует участия всех заинтересованных сторон в нашей системе здравоохранения и всех членов нашего общества», — сказал представитель CVS Майк ДеАнджелис.

Опиоидный кризис

США в настоящее время переживают опиоидный кризис. Так в 2020 году смертность от передозировки достигла рекордного показателя в 93 тысячи человек, что на 30% больше, чем в прошлом году. В целом с 1999 года более 500 тыс. человек умерли от больших доз лекарств, выписанных по рецепту, и опиоидов, приобретенных незаконно.

За последние несколько лет в адрес фармкомпаний было подано более трех тысяч судебных исков как от простых американцев, так и от властей штатов, индийских племен и других групп населения. В обращениях утверждается, что производители лекарств продвигали свои обезболивающие с помощью агрессивной и лживой рекламы и умалчивали о зависимости, а дистрибьюторы продавали препараты не по назначению.