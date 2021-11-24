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Шойгу: за три года в ВС РФ поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения

Армия
Шойгу: за три года в ВС РФ поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 ноября. Более 20 тысяч основных образцов вооружения были направлены в Вооруженные силы России с 2018 по 2020 годы. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, а также рост цен на сырье, планы по оснащению российской армии современной военной техникой были полностью выполнены.

«С 2018 по 2020 год в войска поставлено более 20 тысяч основных образцов вооружения, около двух миллионов единиц техники и средств обеспечения, а также порядка шестисот тысяч боеприпасов и средств поражения», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские сухопутные войска получат 240 современных и модернизированных танков до конца 2021 года. Кроме того, в ВС РФ будут направлены 18 разведывательно-ударных беспилотников среднего и тяжелого классов, а также комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

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