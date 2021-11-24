Наталья Тетенова рассказала, как повлияла смерть Нины Руслановой на кинематограф

Москва, 24 ноября. Мир кино все потерял с уходом из жизни народной артистки РФ Нины Руслановой. Об этом заявила актриса Наталья Тетенова на церемонии прощания с коллегой, передает корреспондент ФАН.

Тетенова работала с Руслановой на съемках фильма «Жила-была одна баба» 2011 года. До этого момента актрисе не доводилось сотрудничать со знаменитой коллегой.

«Счастье быть знакомым с таким человеком, потому что таких людей нет. Такой степени откровенности человека вы сейчас не найдете, потому что у нас много рамок, к сожалению, а вот для нее рамок не было», — отметила артистка.

Тетенова также поделилась мнением о влиянии смерти Руслановой на кинематограф. Она ответила на вопрос, что потерял мир кино с уходом народной артистки РФ из жизни.

«Все потерял. С такой детской непосредственностью по-хорошему взрослого человека я не встречала. Мало сказать, что она талантливая. Мало сказать, что она гениальная. Она человек в первую очередь. Вот ей что-то человеческое двигало, настоящее. Таких людей-то мало, что говорить о профессионалах», — подчеркнула актриса.

По словам Тетеновой, на площадке ее коллега была открытой. Русланова никогда ничего не стеснялась, не замалчивала и не скрывала, утверждает актриса.

«Этот человек что думает, то и говорит. И если надо тебя как-то остановить, она остановит и не посмотрит ни на что, что бы там ни происходило. И очень терпеливая», — подытожила Тетенова.

Напомним, Нина Русланова ушла из жизни 21 ноября после продолжительной болезни. Актрису, которой было 75 лет, похоронят на Троекуровском кладбище рядом с певицей Юлией Началовой.