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Apple подала иск на следившую за пользователями израильскую компанию NSO Group

Технологии
Apple подала иск на следившую за пользователями израильскую компанию NSO Group
pixabay.com

Лос-Анджелес, 24 ноября. Американский IT-гигант Apple подал иск против израильской компании NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies из-за слежки за пользователями устройств на iOS, говорится в сообщении на сайте компании.

Apple обвиняет израильских программистов в установке на устройства троянского приложения Pegasus. Корпорация хочет добиться запрета на использование NSO Group своего программного обеспечения, а также полного возмещения ущерба за нарушение законов США.

В сентябре Apple выпустила обновление для телефонов iPhone 6 и поздних поколений, устранив «дыры» в коде. С помощью этих уязвимостей хакеры могли получить контроль над гаджетом. Проблема была выявлена канадскими специалистами из The Citizen Lab.

Ранее источники издания Bloomberg сообщили о разработке Apple беспилотного автомобиля. Машина может сойти с конвейера уже к 2025 году.

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