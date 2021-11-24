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Песков прокомментировал идею Бастрыкина об отмене ЕГЭ

Общество
Песков прокомментировал идею Бастрыкина об отмене ЕГЭ
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 24 ноября. Предложения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о реформе образования заслуживают внимания профильных ведомств, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава СК РФ обладает широким кругозором и имеет собственное мнение по общественно важным вопросам. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал идею Бастрыкина об отмене ЕГЭ.

«Мы все, конечно, всей душой болеем за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы СК», — добавил Песков.

Ранее идею главы СК России об отмене ЕГЭ оценил политик Геннадий Онищенко. Он счел нужным возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире.

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песков бастрыкин егэ
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