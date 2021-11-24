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Шойгу заявил о необходимости укрепления неядерных сил ВС РФ из-за активности НАТО

  /   Обновлено: 24 ноября 2021 13:02
Армия
Шойгу заявил о необходимости укрепления неядерных сил ВС РФ из-за активности НАТО
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 ноября. Страны Североатлантического альянса наращивают свою активность, размещают вооружения и создают инфраструктуру вблизи российских границ. Это вынуждает Россию предпринимать эффективные контрмеры, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Рост военной деятельности НАТО у рубежей РФ обуславливает необходимость наращивать потенциал сил неядерного сдерживания, отметил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

Ранее министр обороны РФ сообщил, что около 10 самолетов ВВС США отработали нанесение ударов по российской территории с использованием оружия массового поражения. Также стало известно, что руководители оборонных ведомств России и Китая Шойгу и Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту военного межгосударственного сотрудничества.

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