Шойгу: новые военные учебные центры будут созданы еще в семи регионах России

Москва, 24 ноября. Число субъектов России с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства отметил, что Минобороны РФ вместе с региональными органами власти и вузами обсудили и проработали вопрос создания новых военных учебных центров по всей России.

«В результате количество субъектов Российской Федерации с доступной для студентов военной подготовкой увеличится с 45 до 52», — подчеркнул он.

Планируется, что решение о формировании новых военных учебных центров на базе вузов может быть принято уже сегодня, если в ведомстве решат, что для этого все готово. Шойгу напомнил, что российский лидер Владимир Путин заявил о важности развития военного образования в послании Федеральному собранию.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поздравил Сурена Папикяна с назначением на должность министра обороны Армении. Он пожелал ему здоровья и успешной работы.