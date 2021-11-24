Песков заявил о намерении США провести новые разделительные линии в мире

Москва, 24 ноября. США, организовывая «Саммит за демократию», пытаются провести новые разделительные линии. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва негативно относится к этому мероприятию.

«Мы бились-бились в начале 1990-х годов, чтобы разделительные линии сокращать и убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

По словам представителя Кремля, Вашингтон пытается навязать другим свое видение демократии. Американцы стараются приватизировать этот термин, заключил Песков.

Во время брифинга пресс-секретарь президента России Владимира Путина также подтвердил, что глава государства проведет итоговую пресс-конференцию в декабре.