Саудовская Аравия атаковала фабрику по производству беспилотников в Йемене

Сана, 24 ноября. Войска Арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиационный удар по фабрике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), находящихся в столице йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает агентство Reuters.
Saudi-led coalition bombs drone sites in Yemen's Sanaa - state media https://t.co/HF8X1AkDfB— Devdiscourse (@dev_discourse) November 24, 2021
Альянс разбомбил здание, которое использовалось, как секретный завод по производству «беспилотников». Саудиты призвали мирных жителей держаться подальше от ряда объектов, которые используются в военных целях и могут стать следующими целями нападений.
Телекомпания Al Masirah TV опровергает эти данные и сообщает, что атаке подверглась территория лечебницы Аль-Ятим в районе Моин. В результате удара погибли двое мирных граждан, еще два человека получили ранения.
Вместе с тем местные жители утверждают, что в районе удара коалиционных войск больницы и вовсе нет. Пока не представляется возможным проверить информацию о жертвах и о том, какой именно объект был атакован Арабской коалицией, поскольку стороны конфликта приводят протоворичивые сведения.
Это был ответ
Нынешний обстрел последовал за атакой хуситов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. О ней сообщалось 21 ноября.
Statement of " the eighth Balance of Deterrence" operation. pic.twitter.com/MLCMgSYhjD— Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) November 20, 2021
Тогда удару подверглись несколько объектов инфраструктуры в Джидде. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии тогда сбили три беспилотника хустов, которые следовали в сторону южной части Саудовской Аравии.
«Мы атаковали нефтеперерабатывающие заводы Aramco в Джидде, а также ряд военных объектов в Эр-Рияде, Абхе, Джизане и Наджране», — прокомментировал случившееся официальный представитель хуситов Яхья Сари.
Впрочем, эти заявления подвергаются сомнению, поскольку в них допущен ряд неточностей. В любом случае, этот удар был далеко не первым. Территория Саудовской Аравии регулярно подвергается нападениям со стороны северной части Йемена, которую контролируют повстанцы.
Причина стычек
Хуситы атакуют Саудовскую Аравию в связи с действиями властей королевства, которые поддерживают йеменское правительство во главе с Мансуром Хади. Эр-Рияд оказывает помощь с марта 2015 года в составе войск объединенной Арабской коалиции.
Повстанцы «Ансар Аллах» сражаются с правительственными силами с момента революции 2014 года, когда им удалось захватить столицу Йемена и принудить тогдашнего президента Хади уйти в отставку.
Однако глава государства смог сбежать из страны, после чего политик отказался от своего решения сложить полномочия и призвал другие государства региона прийти ему на помощь.
Please see the thread below for new research highlighting the human cost of war in Yemen!— Jonathan D Moyer (@moyerjonathan) November 23, 2021
We updated our previous analysis through 2021 and modeled recovery scenarios.
By @taylorlhanna @dkbohl and me in collaboration with our colleagues @UNDPYemen: https://t.co/JtIjlGVKf9
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Годы войны стали причиной крупнейшей гуманитарной катастрофы. В недавнем отчете ООН говорится, что к концу 2021 года количество жертв конфликта достигнет отметки в 377 тысяч человек, а к 2030-му это число вырастет до 1,3 млн, причем 70% погибших будут дети в возрасте до пяти лет.
Участники йеменского конфликта неоднократно подвергались критике со стороны мирового сообщества, под давлением которого в 2018 году хуситы и коалиция подписали Стокгольмские соглашения о перемирии.
Бумажный мир
Договоренности оказались условными и боевые действия в Йемене фактически продолжались. В нынешнем году движению «Ансар Аллах» удалось существенно укрепиться, успешно атаковав позиции хадистов в Марибе.
بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية الواسعة #عملية_ربيع_النصر2 والتي تم خلالها تطهير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة في مأرب.. pic.twitter.com/XETslAoCQA— العميد يحيى سريع (@army21ye) October 27, 2021
Кроме того, 11 ноября коалиция потеряла контроль над стратегически важный морским портом в городе Ходейде. Хуситы заняли его после того, как проправительственные силы решили перебросить оттуда свои войска в более горячие точки.
«Объединенные силы сочли ошибкой нахождение войск в окружении оборонительных укреплений, будучи отстраненными от боевых действий международным соглашением, в то время как различные фронты нуждаются в поддержке во всех формах, включая открытие новых фронтов, чтобы свести на нет завоевания хуситов», — говорилось в заявлении коалиции.
Теперь хадистам приходится возвращать потерянные территории под свой контроль. Эти бои сопровождаются большим количеством жертв.