Саудовская Аравия атаковала фабрику по производству беспилотников в Йемене

Сана, 24 ноября. Войска Арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии нанесли авиационный удар по фабрике беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), находящихся в столице йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает агентство Reuters.

Saudi-led coalition bombs drone sites in Yemen's Sanaa - state media https://t.co/HF8X1AkDfB — Devdiscourse (@dev_discourse) November 24, 2021

Альянс разбомбил здание, которое использовалось, как секретный завод по производству «беспилотников». Саудиты призвали мирных жителей держаться подальше от ряда объектов, которые используются в военных целях и могут стать следующими целями нападений.

Телекомпания Al Masirah TV опровергает эти данные и сообщает, что атаке подверглась территория лечебницы Аль-Ятим в районе Моин. В результате удара погибли двое мирных граждан, еще два человека получили ранения.

Вместе с тем местные жители утверждают, что в районе удара коалиционных войск больницы и вовсе нет. Пока не представляется возможным проверить информацию о жертвах и о том, какой именно объект был атакован Арабской коалицией, поскольку стороны конфликта приводят протоворичивые сведения.

Это был ответ

Нынешний обстрел последовал за атакой хуситов на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. О ней сообщалось 21 ноября.

Statement of " the eighth Balance of Deterrence" operation. pic.twitter.com/MLCMgSYhjD — Yahya Sare'e (@Yahya_Saree) November 20, 2021

Тогда удару подверглись несколько объектов инфраструктуры в Джидде. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии тогда сбили три беспилотника хустов, которые следовали в сторону южной части Саудовской Аравии.

«Мы атаковали нефтеперерабатывающие заводы Aramco в Джидде, а также ряд военных объектов в Эр-Рияде, Абхе, Джизане и Наджране», — прокомментировал случившееся официальный представитель хуситов Яхья Сари.

Впрочем, эти заявления подвергаются сомнению, поскольку в них допущен ряд неточностей. В любом случае, этот удар был далеко не первым. Территория Саудовской Аравии регулярно подвергается нападениям со стороны северной части Йемена, которую контролируют повстанцы.

Причина стычек

Хуситы атакуют Саудовскую Аравию в связи с действиями властей королевства, которые поддерживают йеменское правительство во главе с Мансуром Хади. Эр-Рияд оказывает помощь с марта 2015 года в составе войск объединенной Арабской коалиции.

Повстанцы «Ансар Аллах» сражаются с правительственными силами с момента революции 2014 года, когда им удалось захватить столицу Йемена и принудить тогдашнего президента Хади уйти в отставку.

Однако глава государства смог сбежать из страны, после чего политик отказался от своего решения сложить полномочия и призвал другие государства региона прийти ему на помощь.

Please see the thread below for new research highlighting the human cost of war in Yemen!



We updated our previous analysis through 2021 and modeled recovery scenarios.



By @taylorlhanna @dkbohl and me in collaboration with our colleagues @UNDPYemen: https://t.co/JtIjlGVKf9

1/ — Jonathan D Moyer (@moyerjonathan) November 23, 2021

Годы войны стали причиной крупнейшей гуманитарной катастрофы. В недавнем отчете ООН говорится, что к концу 2021 года количество жертв конфликта достигнет отметки в 377 тысяч человек, а к 2030-му это число вырастет до 1,3 млн, причем 70% погибших будут дети в возрасте до пяти лет.

Участники йеменского конфликта неоднократно подвергались критике со стороны мирового сообщества, под давлением которого в 2018 году хуситы и коалиция подписали Стокгольмские соглашения о перемирии.

Бумажный мир

Договоренности оказались условными и боевые действия в Йемене фактически продолжались. В нынешнем году движению «Ансар Аллах» удалось существенно укрепиться, успешно атаковав позиции хадистов в Марибе.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية الواسعة #عملية_ربيع_النصر2 والتي تم خلالها تطهير مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة في مأرب.. pic.twitter.com/XETslAoCQA — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 27, 2021

Кроме того, 11 ноября коалиция потеряла контроль над стратегически важный морским портом в городе Ходейде. Хуситы заняли его после того, как проправительственные силы решили перебросить оттуда свои войска в более горячие точки.

«Объединенные силы сочли ошибкой нахождение войск в окружении оборонительных укреплений, будучи отстраненными от боевых действий международным соглашением, в то время как различные фронты нуждаются в поддержке во всех формах, включая открытие новых фронтов, чтобы свести на нет завоевания хуситов», — говорилось в заявлении коалиции.

Теперь хадистам приходится возвращать потерянные территории под свой контроль. Эти бои сопровождаются большим количеством жертв.