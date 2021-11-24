Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 13:55
13:55
Политика
Политолог Михеев: США надеются использовать противостояние Украины и России в своих целях
13:55
Происшествия
Вдову расчлененного рэпера Картрайта оставили под домашним арестом
13:55
Экономика
Банк России предложил создать спецвклад для людей с низкими доходами
13:54
Армия
Daily Mail: британский палубный истребитель F-35 разбился из-за заглушки в двигателе
13:53
Происшествия
В Сети появились фото с места опрокидывания автобуса с 37 людьми в Карелии
13:52
Армия
Шойгу: молодые люди считают службу в ВС РФ почетной обязанностью
13:51
Общество
Фестиваль творчества и ремесел «Реки-Руки. В ожидании праздника» пройдет во Владимире
13:51
Весь мир
Глава Высшего государственного совета Ливии вновь заявил о непринятии выборов
13:51
Общество
Сын Белохвостиковой обратился с жалобой в полицию после передачи Малахова о его семье
13:46
Происшествия
Моргенштерн сбежал из РФ после обвинения от Бастрыкина в торговле наркотиками
Все новости

Radio Lengo Songo: Франция и Чад укрывают около 30 главарей боевиков из ЦАР

Весь мир
Radio Lengo Songo: Франция и Чад укрывают около 30 главарей боевиков из ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 24 ноября. Около 30 главарей центральноафриканских боевиков, включая экс-президента, укрываются от правосудия ЦАР на территории Чада и Франции. В недалеком будущем их опыт противодействия национальным силам обороны (FACA) может быть использован для полномасштабного вторжения в республику, сообщает Radio Lengo Songo.

Среди лиц, объявленных в розыск, значатся бывший лидер государства Франсуа Бозизе и его сын Эме Винсент по прозвищу «Папи», Бозанга Симон Сержес, член конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), а также оппозиционный лидер Карим Мекассуа.

«Выданный ордер на арест затрагивает экс-министра юстиции, старшего руководителя партии KWA-NA-KWA (KNK) Тьерри Савонароле Малейомбо, задержанного 31 декабря 2020 года. В отношении всех лиц возбуждены уголовные дела по восьми пунктам обвинений: создание преступного сообщества, убийства, сговор с боевиками, уничтожение частной собственности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», — отмечают журналисты.

При этом подчеркивается, что бандформирования действовали не только в районе столицы страны, но и в отдаленных провинциях. Однако после окончательного разгрома основных сил радикалов, оставшиеся в живых бежали на территорию соседнего Чада, кто-то перебрался во Францию.

Radio Lengo Songo: Франция и Чад укрывают около 30 главарей боевиков из ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В конце июня бывший президент в сопровождении нескольких телохранителей направился в Нджамену, где в настоящее время проживает на роскошной вилле. Следует отметить, что рядом с именем Бозизе в списках обвиняемых находятся не только его дети и племянники, но и некоторые руководители партии, а также главари CPC Жан-Эуд Тейя, Абакар Сабоне и Серж Симон Бозанги», — заключили в издании.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Предполагается, что главы государств встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей ЦАР.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Radio Lengo Songo: Франция и Чад укрывают около 30 главарей боевиков из ЦАР
франция боевики африка цар вторжение чад
Комментировать