Radio Lengo Songo: Франция и Чад укрывают около 30 главарей боевиков из ЦАР

Банги, 24 ноября. Около 30 главарей центральноафриканских боевиков, включая экс-президента, укрываются от правосудия ЦАР на территории Чада и Франции. В недалеком будущем их опыт противодействия национальным силам обороны (FACA) может быть использован для полномасштабного вторжения в республику, сообщает Radio Lengo Songo.

Среди лиц, объявленных в розыск, значатся бывший лидер государства Франсуа Бозизе и его сын Эме Винсент по прозвищу «Папи», Бозанга Симон Сержес, член конгломерата группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), а также оппозиционный лидер Карим Мекассуа.

«Выданный ордер на арест затрагивает экс-министра юстиции, старшего руководителя партии KWA-NA-KWA (KNK) Тьерри Савонароле Малейомбо, задержанного 31 декабря 2020 года. В отношении всех лиц возбуждены уголовные дела по восьми пунктам обвинений: создание преступного сообщества, убийства, сговор с боевиками, уничтожение частной собственности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», — отмечают журналисты.

При этом подчеркивается, что бандформирования действовали не только в районе столицы страны, но и в отдаленных провинциях. Однако после окончательного разгрома основных сил радикалов, оставшиеся в живых бежали на территорию соседнего Чада, кто-то перебрался во Францию.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«В конце июня бывший президент в сопровождении нескольких телохранителей направился в Нджамену, где в настоящее время проживает на роскошной вилле. Следует отметить, что рядом с именем Бозизе в списках обвиняемых находятся не только его дети и племянники, но и некоторые руководители партии, а также главари CPC Жан-Эуд Тейя, Абакар Сабоне и Серж Симон Бозанги», — заключили в издании.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Предполагается, что главы государств встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей ЦАР.