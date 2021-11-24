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Песков призвал относиться сбалансированно к вопросу наказания антипрививочников

Общество
Песков призвал относиться сбалансированно к вопросу наказания антипрививочников
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 24 ноября. Спокойный, трезвый и сбалансированный подход необходим в решении вопроса антипрививочников, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

К вопросу наказания противников вакцинации нужно подходить сбалансированно. Выносить какие-либо вердикты может только суд, напомнил официальный представитель Кремля в комментарии журналистам.

«Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Медики 11 российских больниц ранее написали открытое письмо известным людям, пропагандирующим отказ от прививок. В нем они призвали именитых антипрививочников увидеть своими глазами состояние пациентов, заразившихся COVID-19.

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песков наказание антипрививочники
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