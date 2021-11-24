Украинец в эфире ТВ объяснил, как можно было избежать войны в Донбассе

Киев, 24 ноября. Война в Донбассе длится уже более семи лет, и о перемирии речь пока явно не идет.

Недавняя годовщина начала Майдана в очередной раз заставила задуматься украинцев, стоил ли государственный переворот 2014 года всех произошедших в последствии событий.

Житель города Славянска Василий уверен, что Украина могла в принципе избежать военного сценария, если бы власти на протяжении всего периода независимости страны выбирали совсем иную политическую стратегию. По словам мужчины, Киев должен был формировать и отстаивать независимость государства и работать на благо граждан, но на деле все произошло совсем наоборот.

«У нас бы никогда не было войны, если бы после того, как распался Советский Союз, мы не начали прыгать то в сторону Америки, то в сторону России — и так 30 лет. А нам надо было жить как независимая и неделимая Украина, и неважно, кто на каком языке разговаривает, ведь у нас 137 национальностей в стране. Надо было жить так, как живут китайцы, японцы — в тех странах, которые созданы для людей», — заявил украинец, дозвонившись в прямой эфир телеканала «Наш».

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В то же время, как считает житель Славянска, всему происходящему есть вполне закономерное объяснение. Он убежден, что виной всему украинский менталитет, который просто не позволяет пришедшим к власти политикам заботится об общем благе и заставляет их действовать в первую очередь в собственных корыстных интересах.

«Мы не народ, мы не нация, мы — население. Мне 60 лет, и я рассуждаю исключительно с позиции прожитого возраста. Мы лживые, циничные, брехливые, вороватые — вот это наша главная "фишка". А почему мы так живем? А у нас все время приходят к власти типичные украинцы. Если я приду к власти, я тоже буду "барыжить", воровать и лгать. Понимаете, вот наша сущность. Вранье, цинизм и ложь», — подчеркнул Василий из Славянска.

Ранее украинцы откровенно высказались об итогах государственного переворота 2013-2014 года в день начала Майдана.