Песков: пресс-конференция Путина состоится до Нового года

Москва, 24 ноября. Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина состоится до Нового года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что точной даты мероприятия пока что нет.

«Как в эту (дату, 23 декабря. — Прим. ФАН), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится», — сказал он.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина может пройти в очном формате.

Как стало известно ранее, журналисты издания «Ведомости» связались с информатором, который рассказал, что итоговая пресс-конференция Путина может пройти 23 декабря.