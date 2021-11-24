Президент Сербии Вучич указал на важность предстоящей встречи с Путиным

Белград, 24 ноября. Предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным очень важна для Сербии. Об этом сказал президент республики Александр Вучич.

Переговоры пройдут в Сочи 25 ноября, Александр Вучич приедет в РФ на день раньше. Стороны заявляли, что между Москвой и Белградом наблюдается высокий уровень экономических и политических контактов. Между президентами сложились хорошие личные отношения.

Временно поверенный в делах посольства Сербии в России Савлюб Царич ранее заявил, что в Белграде надеются обсудить с Россией вопросы энергетики. Переговоры коснутся и других важных тем.