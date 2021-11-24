Фильм Михаила Ефремова получил приз на конкурсе видеороликов среди осужденных

Москва, 24 ноября. Работа актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, победила на всероссийском конкурсе видеороликов, который проводился среди осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Белгородской митрополии.

Ефремов выступил в качестве сценариста ленты «Евангелие от Федора». Основой для фильма стало произведение Достоевского «Преступление и наказание». В картине снялись дочь актера, а также другие заключенные и работники колонии, в которой отбывает наказание артист.

Кинокартина получила приз за лучший монтаж. Осужденных, победивших в номинации, наградили подарком.