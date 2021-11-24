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Фильм Михаила Ефремова получил приз на конкурсе видеороликов среди осужденных

Общество
Фильм Михаила Ефремова получил приз на конкурсе видеороликов среди осужденных
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 24 ноября. Работа актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, победила на всероссийском конкурсе видеороликов, который проводился среди осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Белгородской митрополии.

Ефремов выступил в качестве сценариста ленты «Евангелие от Федора». Основой для фильма стало произведение Достоевского «Преступление и наказание». В картине снялись дочь актера, а также другие заключенные и работники колонии, в которой отбывает наказание артист.

Кинокартина получила приз за лучший монтаж. Осужденных, победивших в номинации, наградили подарком.

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