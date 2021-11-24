Захарова подвергла критике вмешательство США в энергетическую политику других стран

Москва, 24 ноября. Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм не знает, сколько нефти необходимо ее стране, однако Вашингтон продолжает вмешиваться в энергетические дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Американская чиновница ранее не смогла ответить на вопрос журналиста о том, сколько баррелей нефти США потребляют за один день.

«При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток — 2» необходимо вводить санкции», — написала Захарова в Telegram.

Российский дипломат подчеркнула, что Белый дом пытается «переделать весь мир», не имея «базовых представлений» о США.

Как стало известно ранее, Вашингтон собирается ввести санкции в сторону связанных с «СП-2» компаний. Об этом сообщил госсекретарь США.