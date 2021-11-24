Статья Bellingcat и The Insider станет предметом судебного разбирательства

Санкт-Петербург, 24 ноября. Юридическая команда бизнесмена Евгения Пригожина подает в суд на издания Bellingcat1 и The Insider2 (оба СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Журналисты указанных ресурсов в своем материале под названием «Приземление валькирий» распространили порочащую и недостоверную информацию о предпринимателе. В связи с этим было принято решение направить иск в суд.

«Юристы компании «Конкорд» намерены привлечь недобросовестные интернет-издания к ответственности и заставить их опровергнуть не соответствующие действительности сведения», — сказано в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Соответствующие документы были опубликованы на странице пресс-службы «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».

Юристы компании ранее вынесли заключение по совместному «расследованию» Bellingcat и The Insider. По их словам, в статье изданий содержатся недостоверные материалы.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.